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Евро-2024 ,  
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Как в сборной Украины объяснили сенсационный разгром на Евро

Украинец Зинченко — о поражении румынам: стыдно смотреть в глаза болельщикам
Сюжет
Евро-2024
Сборная Украины проиграла Румынии с разгромным счетом на старте Евро. Как тренер и игроки украинской команды объяснили сенсационное поражение — в материале «РБК Спорт»
Николай Матвиенко и Артем Довбик
Николай Матвиенко и Артем Довбик (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Румынии в матче первого тура чемпионата Европы. Матч группы E в Мюнхене завершился со счетом 3:0.

Первый гол украинцы пропустили на 29-й минуте — голкипер Украины Андрей Лунин выбил мяч на Денниса Мана, который ассистировал Николае Станчу, а тот пробил издалека в девятку.

На 53-й минуте у румынской команды отличился Рэзван Марин, который забил из-за пределов штрафной. На 57-й минуте Денис Дрэгуш с передачи Мана довел счет до разгромного, получив мяч перед пустыми воротами.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию встречи.

Поражение украинской команды стало сенсационным. До начала матча суперкомпьютер статистической компании Opta оценил шансы на победу Украины с вероятностью 48,3%. Победа румын оценивалась в 24,8%, а ничейного результата — в 26,9%.

Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице группы Е. Румыния возглавила квартет, Словакия, сенсационно победившая Бельгию (1:0), заняла второе место, а бельгийцы стали третьими.

Как в сборной Украины объяснили разгром

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил на послематчевой пресс-конференции, что поражение от румын стало для всех неожиданным. Он отметил, что все игроки не смогли показать свой максимум.

«Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — сказал Ребров.

Тренер выразил уверенность, что на матч со Словакией у команды будет «другой настрой». «Понимаем, что это не одна игра. Да, допустили много ошибок. Следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку», — добавил он.

Украинский защитник сборной и «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что ему стыдно смотреть в глаза болельщикам. «Хочется сказать только одно: мы все сделаем в следующем матче, чтобы снова обрадовать наших болельщиков. Потому что сейчас не знаю, что комментировать, я только с поля», — сказал он.

Зинченко отметил, что команде не хватило побольше агрессии в нападении. «Не знаю, честно, когда был переломный момент. Всегда неприятно пропускать первым, но где-то чего-то нам не хватало. Может быть, больше агрессии впереди. Надеюсь, в следующем матче сможем получить положительный результат».

Вратарь сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин извинился после поражения, признав свою вину за первый гол. «Первый гол — моя ошибка, с него все началось. Такое бывает, просто техническая ошибка, я ничего такого не вижу в этом. Но результат на таком турнире — все сами понимают», — сказал Лунин.

Голкипер считает, что игроки команды приложили много усилий для победы, но его ошибка стала ключевой. Он добавил, что украинской сборной необходимо «переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше».

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Футбол Чемпионат Европы по футболу Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу

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