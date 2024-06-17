 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии

Тренер Украины Ребров: мы были недостаточно агрессивны в атаке против Румынии
Сюжет
Евро-2024
Украинцы проиграли румынам со счетом 0:3 в первом матче. Сергей Ребров заявил, что на игру против словаков у команды будет другой настрой. Голкипер Андрей Лунин извинился за первый пропущенный гол, с которого «все началось»
Сергей Ребров
Сергей Ребров (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что разгромный счет в первом матче Евро с Румынией оказался для всех неожиданным и не каждый игрок его команды показал свой максимум. Слова тренера приводит украинский портал Tribuna.

Украинцы проиграли в Мюнхене румынам со счетом 0:3 и после первого тура занимают последнее место в группе E.

«Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — сказал Ребров.

Тренер выразил уверенность, что на матч со Словакией у команды будет «другой настрой».

Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024
Спорт
Сборная Румынии отмечает гол Дениса Дрэгуша

Украинский голкипер Андрей Лунин принес извинения за первый гол, который Николае Станчу забил после его ошибки. По его словам, с этого гола «все началось».

«У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше», — отметил Лунин.

Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года.

От Румынии украинцы потерпели самое крупное поражение на чемпионатах Европы — ранее они проигрывали с разницей максимум два мяча.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Сергей Ребров

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Relevo узнало о запрете для окружения Роналду жить в том же отеле на Евро
Спорт
На форме сборной Украины для матча Евро с Румынией допустили ошибку
Спорт
Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17:48
Латвийский национальный театр запретил постановку с участием Хаматовой Политика, 22:29
Суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над Россией самолете Политика, 22:02
Вице-мэра Орла задержали по делу перевозчиков Политика, 21:57
Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии Спорт, 21:52
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
ЦБ установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи Финансы, 21:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
После отравления четырех нижегородцев салатом из доставки завели дело Общество, 21:16
Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика Политика, 21:12
Усс назвал пиар-акцией арест основателя «Право.ру» по делу о его побеге Политика, 21:11
Сможет ли партия Ле Пен снова выиграть выборы во Франции Политика, 21:09
Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине Политика, 21:03
Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов Спорт, 21:01
Россияне стали вдвое чаще брать ипотеку на стройку частных домов Недвижимость, 20:46