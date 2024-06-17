Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии

Тренер Украины Ребров: мы были недостаточно агрессивны в атаке против Румынии

Украинцы проиграли румынам со счетом 0:3 в первом матче. Сергей Ребров заявил, что на игру против словаков у команды будет другой настрой. Голкипер Андрей Лунин извинился за первый пропущенный гол, с которого «все началось»

Сергей Ребров (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что разгромный счет в первом матче Евро с Румынией оказался для всех неожиданным и не каждый игрок его команды показал свой максимум. Слова тренера приводит украинский портал Tribuna.

Украинцы проиграли в Мюнхене румынам со счетом 0:3 и после первого тура занимают последнее место в группе E.

«Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — сказал Ребров.

Тренер выразил уверенность, что на матч со Словакией у команды будет «другой настрой».

Украинский голкипер Андрей Лунин принес извинения за первый гол, который Николае Станчу забил после его ошибки. По его словам, с этого гола «все началось».

«У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше», — отметил Лунин.

Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года.

От Румынии украинцы потерпели самое крупное поражение на чемпионатах Европы — ранее они проигрывали с разницей максимум два мяча.