Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что разгромный счет в первом матче Евро с Румынией оказался для всех неожиданным и не каждый игрок его команды показал свой максимум. Слова тренера приводит украинский портал Tribuna.
Украинцы проиграли в Мюнхене румынам со счетом 0:3 и после первого тура занимают последнее место в группе E.
«Не думаю, что мы не хотели забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было [и против Румынии]. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты», — сказал Ребров.
Тренер выразил уверенность, что на матч со Словакией у команды будет «другой настрой».
Украинский голкипер Андрей Лунин принес извинения за первый гол, который Николае Станчу забил после его ошибки. По его словам, с этого гола «все началось».
«У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше», — отметил Лунин.
Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года.
От Румынии украинцы потерпели самое крупное поражение на чемпионатах Европы — ранее они проигрывали с разницей максимум два мяча.
Упал — поднялся.
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