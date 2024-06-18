Клубам РПЛ придется компенсировать налоговые потери ряду футболистов

У части игроков компенсации за налоговые изменения прописаны в контрактах. В клубах РПЛ опасаются, что те, у кого в соглашениях нет таких возмещений, будут недовольны

«Зенит» — «Спартак» (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Клубы Российской премьер-лиги должны будут компенсировать некоторым своим футболистам разницу в деньгах, которые те получают после уплаты НДФЛ, в случае изменения налоговой системы, рассказали «РБК Спорт» три источника из числа руководителей ведущих футбольных клубов страны. Данные об этом подтвердил один из российских агентов.

По словам источников, у некоторых игроков в контракте прямо прописано, что клуб в случае изменения системы налогообложения должен будет компенсировать им разницу. Собеседники «РБК Спорт» опасаются, что в итоге у многих футболистов может встать вопрос о «социальной справедливости»: игроки, у кого такого пункта в договорах нет, будут недовольны сокращением доходов из-за налогов, в то время как их товарищи по команде сохранят свои чистые зарплаты на прежнем уровне.

Предложения по изменению налогового законодательства Минфин представил в начале июня. Законопроект, в частности, подразумевает введение с 2025 года пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц вместо действующей двухступенчатой (13 и 15%): 13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% — для дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — для доходов свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год). Сейчас обсуждение налоговых изменений идет в Госдуме.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле опубликовала отчетности российских футбольных клубов, из которых следует, что суммарно 16 клубов РПЛ потратили в 2023 году на оплату труда около 42,2 млрд руб. В эту сумму входят зарплаты не только футболистов, но и всех работников клуба, включая уборщиц и топ-менеджмента.