Российские клубы приготовились к переговорам с футболистами из-за налогов

В мае Минфин представил законопроект о вводе пятиступенчатой шкалы подоходного налога. «РБК Спорт» выяснил, что изменение НДФЛ может привести к переоформлению существующих контрактов в российском футболе

Один из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Российские футбольные клубы в случае изменения налоговой системы, запланированного с 2025 года, должны будут компенсировать части своих игроков разницу в деньгах, которые они получают на руки, рассказали «РБК Спорт» три источника из числа руководителей ведущих футбольных клубов страны.

По их словам, нагрузка на клубы с финансовой точки зрения ощутимо возрастет: у некоторых игроков в контракте прямо прописано, что клуб в случае изменения системы налогообложения должен будет компенсировать разницу. Собеседники опасаются, что в итоге у многих футболистов может встать вопрос о «социальной справедливости»: игроки, у которых такого пункта в договорах нет, будут недовольны сокращением доходов из-за налогов, в то время как их товарищи по команде сохранят свои чистые зарплаты на прежнем уровне.

Источники «РБК Спорт» рассказали, что они уже просчитывают сценарий, при котором из-за налоговых поправок придется массово менять контракты игроков. По их словам, серьезная работа по контрактам предстоит уже в текущее трансферное окно. Как отмечают топ-менеджеры, рынок зарплат в РПЛ (Российской премьер-лиге) перегрет и повышение налогов приводит к тому, что клубы не спешат переподписывать на прежних условиях соглашения с футболистами, не имеющими постоянную игровую практику.

Один из ведущих российских агентов на условиях анонимности подтвердил «РБК Спорт», что клубы действительно часто берут риски, связанные с ростом подоходного налога, на себя.

Среди тех, кого коснется потенциальный пересмотр контрактов, будут и работники клубов, в том числе топ-менеджмент, говорят собеседники «РБК Спорт». Часть клубов собирается провести оценку эффективности работников, чтобы выбрать дальнейший план действий, в том числе возможную реструктуризацию подразделений.

В мае Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России, который вводит пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками 13, 15, 18, 20 и 22% вместо действующей двухступенчатой шкалы (13 и 15%). Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Правительство предложило следующую прогрессивную шкалу, где каждая следующая ставка применяется не ко всему доходу, а к той его части, которая превышает порог: для доходов до 2,4 млн руб. в расчете на год — 13%;

для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год — 15%;

для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год — 18%;

для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%;

для доходов свыше 50 млн руб. в год — 22%. Принцип расчета будущего НДФЛ такой: если годовой доход попадает в один из диапазонов (например, 90 млн руб. — пятый диапазон), то суммарный налог к уплате за год считается как 13% от 2,4 млн руб. плюс 15% от 2,6 млн руб. плюс 18% от 15 млн плюс 20% от 30 млн и 22% с превышения над 50 млн руб., то есть с 40 млн руб. В этом случае сумма НДФЛ за год составит 18,2 млн руб., а зарплата на руки за год — 71,8 млн. При действующем же порядке чистая зарплата составит 76,6 млн руб., то есть на 4,8 млн руб. в год больше.

В апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала отчетности российских футбольных клубов, из которых стало известно, что суммарно 16 клубов РПЛ потратили в 2023 году на оплату труда около 42,2 млрд руб. В эту сумму входят зарплаты не только футболистов, но и всех работников клуба, включая уборщиц и топ-менеджмента.

К командам, которые тратят на зарплаты больше всех в лиге, относятся «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. Портал Capology, ориентирующийся на публикации данных о зарплатах клубов, писал, что суммарно зарплаты этих клубов только футболистам превышают €130 млн в год (12,3 млрд руб. по текущему курсу). Обычно в составе команды насчитывается около 25 человек. Таким образом, в среднем на одного игрока выходит чуть более €1 млн (более 95 млн руб.) в год.