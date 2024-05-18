Испанский тренер продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено продолжит работу в клубе, несмотря на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Первую лигу. Об этом испанец заявил в эфире «Матч ТВ».
«Сочи» 18 мая проиграл «Краснодару» (2:3) в 29-м туре РПЛ и досрочно вылетел из элиты.
«Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», — сказал Морено.
«Сочи» объявил о назначении 46-летнего Морено 15 декабря. Испанец стал третьим главным тренером в этом сезоне. 3 декабря «Сочи» отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.
Морено, который ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады», не смог вместе с «Сочи» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.
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