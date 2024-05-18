Испанец Роберт Морено продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ

Испанский тренер продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что уже принял предложение клуба о продлении контракта

Роберт Морено (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено продолжит работу в клубе, несмотря на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Первую лигу. Об этом испанец заявил в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» 18 мая проиграл «Краснодару» (2:3) в 29-м туре РПЛ и досрочно вылетел из элиты.

«Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», — сказал Морено.

«Сочи» объявил о назначении 46-летнего Морено 15 декабря. Испанец стал третьим главным тренером в этом сезоне. 3 декабря «Сочи» отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.

Морено, который ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады», не смог вместе с «Сочи» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.