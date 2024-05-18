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«Краснодар» отправил «Сочи» в Первую лигу и сохранил шансы на чемпионство

«Краснодар» отправил «Сочи» в Первую лигу и сохранил шансы на чемпионство в РПЛ
«Краснодар» уступал аутсайдеру РПЛ со счетом 1:2, но забил два гола в концовке и одержал победу. «Сочи» вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны, краснодарцы обошли «Зенит» в турнирной таблице
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохранили шансы на чемпионство.

У гостей отличились Никита Кривцов (5-я минута), Эдуард Сперцян (85-я, с пенальти) и Мозес Кобнан (90-я+1), у хозяев — Сауль Гуарирапа (43, 73-я).

«Краснодар» забил первый гол в четырех последних матчах. Краснодарцы выиграли последние шесть матчей против «Сочи» в РПЛ, во всех играх забивая по два или более голов.

«Сочи» с 23 очками расположился на последнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. После этого поражения команда потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Краснодар» набрал 53 очка и занимает вторую строчку. Лидирует «Динамо» (56), на третьем месте «Зенит» (51), который свою игру 29-го тура проведет 19 мая.

«Сочи» выступал в РПЛ с 2019 года, в сезоне 2021/22 завоевал серебряные медали.

В заключительном, 30-м туре «Краснодар» 25 мая примет «Динамо», «Сочи» в гостях сыграет с казанским «Рубином».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Сочи

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