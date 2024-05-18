 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Миранчук сделал голевую передачу в матче чемпионата Италии

Миранчук сделал голевую передачу в матче чемпионата Италии с «Лечче»
«Аталанта» обыграла «Лечче» со счетом 2:0. Полузащитник сборной России отметился 12-м ассистом в сезоне
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Футболисты «Аталанты» обыграли «Лечче» со счетом 2:0 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.

Голы забили Шарль Де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился голевой передачей на Скамакку.

«Аталанта» Миранчука проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии
Спорт
Главный тренер &laquo;Ювентуса&raquo; Массимилиано Аллегри

Всего у 28-летнего Миранчука четыре гола и 12 результативных передач в 40 матчах сезона во всех турнирах.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. «Лечче» расположился на 13-й строчке с 37 очками.

В заключительном туре «Аталанта» 26 мая примет «Торино», «Лечче» в гостях сыграет с «Наполи».

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Футбол Аталанта Алексей Миранчук

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
«Аталанта» Миранчука впервые в истории вышла в финал еврокубка
Спорт
Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Северную Корею Политика, 21:54
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили ₽7 млрд Общество, 21:36
Как прошла велогонка «Садовое кольцо». Фоторепортаж Спорт, 21:35 
Испанский тренер продолжит возглавлять «Сочи» после вылета из РПЛ Спорт, 21:29
В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от родни Общество, 21:27
В Белгороде прогремели взрывы после объявления ракетной опасности Политика, 21:20
Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл» Бизнес, 21:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Краснодар» отправил «Сочи» в Первую лигу и сохранил шансы на чемпионство Спорт, 20:59
В Большом театре эвакуировали людей во время спектакля Общество, 20:54
Миранчук сделал голевую передачу в матче чемпионата Италии Спорт, 20:51
Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в ряде регионов Политика, 20:48
Российский боксер Ковалев уступил в первом бою после двухлетнего перерыва Спорт, 20:47
В Белгороде ответили на упрек в отсутствии «молитвенного ажиотажа» Общество, 20:41
В Петербурге загорелся цех с полиэтиленом на площади 400 кв. м Общество, 20:36