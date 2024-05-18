Миранчук сделал голевую передачу в матче чемпионата Италии с «Лечче»

«Аталанта» обыграла «Лечче» со счетом 2:0. Полузащитник сборной России отметился 12-м ассистом в сезоне

Алексей Миранчук (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Футболисты «Аталанты» обыграли «Лечче» со счетом 2:0 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.

Голы забили Шарль Де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился голевой передачей на Скамакку.

Всего у 28-летнего Миранчука четыре гола и 12 результативных передач в 40 матчах сезона во всех турнирах.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. «Лечче» расположился на 13-й строчке с 37 очками.

В заключительном туре «Аталанта» 26 мая примет «Торино», «Лечче» в гостях сыграет с «Наполи».