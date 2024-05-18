Миранчук сделал голевую передачу в матче чемпионата Италии
Футболисты «Аталанты» обыграли «Лечче» со счетом 2:0 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.
Голы забили Шарль Де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился голевой передачей на Скамакку.
Всего у 28-летнего Миранчука четыре гола и 12 результативных передач в 40 матчах сезона во всех турнирах.
«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. «Лечче» расположился на 13-й строчке с 37 очками.
В заключительном туре «Аталанта» 26 мая примет «Торино», «Лечче» в гостях сыграет с «Наполи».
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