«Аталанта» Миранчука проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии

«Аталанта» Миранчука снова проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии

Матч в Риме завершился со счетом 1:0. «Ювентус» выиграл трофей в 15-й раз

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (Фото: Octavio Passos / Getty Images)

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла туринскому «Ювентусу» в финале Кубка Италии.

Матч на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 1:0. Гол забил Душан Влахович на 4-й минуте.

«Аталанта» в шестой раз играла в финале турнира, но брала трофей только в 1963 году. В предыдущем финале в 2021 году команда из Бергамо уступила «Ювентусу» со счетом 1:2.

«Ювентус» является рекордсменом по победам в турнире — теперь у него 15 титулов. В предыдущий раз туринский клуб играл в финале в 2022-м.

Ранее в этом сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате Италии — 0:0, 2:2.

Перед этим матчем «Ювентус» пять раз сыграл вничью и один раз проиграл в шести встречах.

У «Аталанты», напротив, в семи матчах было шесть побед и одна ничья, при этом команда вышла в финал Лиги Европы.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».