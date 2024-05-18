Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2
Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Брэндон Танев (17-я), Оуэн Пауэр (38-я), Брэндон Хэйгел (52-я) и Доусон Мерсер (60-я). У проигравших отличились Ессе Пульюярви (2, 37-я) и Валттери Пуустинен (4-я).
Сборная Канады с 14 очками после пяти матчей занимает второе место в группе. У Финляндии семь очков и четвертое место.
В следующем матче Канада сыграет со Швейцарией (19 мая), Финляндия — с Данией (20 мая).
В параллельном матче в группе В Германия победила Польшу со счетом 4:2.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
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