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Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2

Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2 и 2:3
Встреча завершилась со счетом 5:3. Победную шайбу забросил форвард «Тампы» Брэндон Хэйгел
Фото: IMAGO / Andrea Branca / Global Look Press
Фото: IMAGO / Andrea Branca / Global Look Press

Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Брэндон Танев (17-я), Оуэн Пауэр (38-я), Брэндон Хэйгел (52-я) и Доусон Мерсер (60-я). У проигравших отличились Ессе Пульюярви (2, 37-я) и Валттери Пуустинен (4-я).

Сборная Канады с 14 очками после пяти матчей занимает второе место в группе. У Финляндии семь очков и четвертое место.

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Фото:Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

В следующем матче Канада сыграет со Швейцарией (19 мая), Финляндия — с Данией (20 мая).

В параллельном матче в группе В Германия победила Польшу со счетом 4:2.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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Хоккей Чемпионат мира по хоккею

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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