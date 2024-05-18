Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2 и 2:3

Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2

Встреча завершилась со счетом 5:3. Победную шайбу забросил форвард «Тампы» Брэндон Хэйгел

Фото: IMAGO / Andrea Branca / Global Look Press

Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Брэндон Танев (17-я), Оуэн Пауэр (38-я), Брэндон Хэйгел (52-я) и Доусон Мерсер (60-я). У проигравших отличились Ессе Пульюярви (2, 37-я) и Валттери Пуустинен (4-я).

Сборная Канады с 14 очками после пяти матчей занимает второе место в группе. У Финляндии семь очков и четвертое место.

В следующем матче Канада сыграет со Швейцарией (19 мая), Финляндия — с Данией (20 мая).

В параллельном матче в группе В Германия победила Польшу со счетом 4:2.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).