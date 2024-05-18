Сборная Швеции разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 7:2.
В составе победителей шайбы забросили Расмус Далин (5-я минута), Юнас Бродин (7), Фабиан Зеттерлунд (33, 34), Йоэль Эрикссон Эк (34), Маркус Петтерссон (36) и Маркус Юханссон (59). У проигравших отличились Каспарс Даугавиньш (23) и Роберт Мамчицс (24).
Три шайбы шведы забросили во втором периоде с разницей в 26 секунд — это новый рекорд чемпионата мира.
Сборная Швеции с 15 очками после пяти матчей занимает первое место в группе. У Латвии семь очков и пятое место.
В следующем матче Швеция сыграет с Францией (20 мая), Латвия — со Словакией (19 мая).
В параллельном матче в группе А Швейцария победила Данию со счетом 8:0.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
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