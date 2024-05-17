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Легенда «Интера», сменил Черчесова. Главное о новом тренере «Спартака»

Стал легендой «Интера», сменил Черчесова: главное о новом тренере «Спартака»
Сербский тренер Деян Станкович возглавит «Спартак» с нового сезона. 45-летний тренер является легендой не только сербского футбола, но и одного из ведущих клубов Европы. О его карьере игрока и тренера — в материале «РБК Спорт»
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: IMAGO/Jonathan Moscrop / Global look press)

Начало карьеры и взлет

Станкович начал показывать свой потенциал в 13 лет, играя за местный «Телеоптик». В возрасте 14 лет его пригласил один из сильнейших клубов Сербии «Црвена Звезда». Там он прошел все молодежные команды и быстро попал во взрослую. Талант был настолько очевидным, что Станкович дебютировал в основной команде в возрасте 16 с половиной лет. Тогда он был вторым самым молодым дебютантом в истории клуба после Милко Джуровски (16 лет и один месяц).

Свой первый мяч Станкович забил 18 августа 1995 года на 38-й минуте матча против «Будучноста» (5:1). Тогда он стал самым молодым автором гола в истории клуба, сделав это в возрасте 16 лет 11 месяцев и 24 дней. Только в 2014 году его обогнал Лука Йович (16 лет, пять месяцев, пять дней) в матче против «Воеводины» (3:3). Несмотря на молодой возраст, тренеры «Црвены Звезды» стабильно давали Станковичу игровое время. В сезоне 1997/98 стало ясно, что он перерос национальное первенство: тогда футболист забил 15 мячей в 28 матчах, что является очень высоким показателем для полузащитника.

Успех в Италии

Летом 1998 года Станкович перешел в итальянский «Лацио», где сразу стал основным игроком. Главный тренер команды Свен-Йорана Эрикссон стабильно ставил его в состав, несмотря на то что Станкович был еще молод и переход из чемпионата Сербии в итальянскую лигу казался резким. Станкович, комментируя работу с Эрикссоном признавался, что для 19-летнего парня этот переход был сложным, но тренер ему сильно помог. «Я часто говорил, как мне повезло, что моим первым тренером в Италии стал Свен-Йоран Эрикссон. Его подход к молодым игрокам существенно повлиял на мой тренерский стиль. Если я стал лучше, то это благодаря ему», — говорил Станкович. В сезоне 1999/00 «Лацио» стал чемпионом Италии.

Карьера в «Лацио» шла хорошо, но в 2004 году римский клуб из-за финансовых проблем продал Станковича в «Интер». Миланцы за него заплатили €4 млн плюс отдали молодого Горана Пандева, который вернется в «Интер» спустя шесть лет в качестве звезды. УЕФА в 2019 году включил переход Станковича в «Интер» в топ-10 лучших зимних трансферов в ХХI веке.

Серб в итоге провел за «Интер» девять успешных лет, став легендой клуба. В составе команды стал пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, пятикратным и четырехкратным обладателем Кубка Италии. Вместе с вратарем Джанлуиджи Буффоном до сих пор удерживает рекорд по числу сыгранных матчей за Суперкубок (9).

В составе миланского клуба провел 231 игру и забил 29 голов. В 2019-м был включен в зал славы «Интера».

Станкович играл на позиции центрального полузащитника, но также не раз играл роль атакующего полузащитника и нападающего. Серб прославился ударами с дальней дистанции.

В частности, он дважды забивал с центра поля — в матчах с итальянским «Дженоа» и немецким «Шальке». В обоих случаях — после неудачного выхода из ворот голкиперов.

На международном уровне Станкович успел поиграть за три разные сборные — Югославии (1988–2002), Сербии и Черногории (2003–2006), а также Сербии (2006–2013). До 2018 года он был рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии (103).

Выступал на чемпионатах мира 1998, 2006 и 2010 годов, а также на Евро-2020. Всего за сборные провел 164 матча и забил 16 мячей.

Каковы успехи Станковича в качестве тренера

Тренерскую карьеру начал в итальянском «Удинезе», где был помощником. Однако спустя год вернулся в «Интер», где в 2015–2016 годах занимал управленческую должность. А в 2017 году стал консультантом президента УЕФА Александра Чеферина.

В качестве главного тренера дебютировал в родной «Црвене Звезде» в 2019 году. В первых же трех сезонах команда под его руководством стала чемпионом страны. Однако в еврокубках дела у «Црвены Звезды» не шли. Клуб ни разу не вышел в финальный раунд Лиги чемпионов, а в Лиге Европы не пробился дальше 1/8 финала. 26 августа 2022 года он подал в отставку после того, как не смог в третий раз пройти квалификацию в Лигу чемпионов. На этот раз сербский клуб уступил в квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» (Хайфа) из-за автогола на 90-й минуте.

В октябре 2022 года возглавил итальянскую «Сампдорию» которая на тот момент находилась в подвале турнирной таблицы чемпионата Италии с двумя очками в восьми играх. Станкович не спас генуэзский клуб от вылета во второй дивизион. Команда завершила сезон на последнем месте, набрав при сербском тренере 17 очков в 30 играх.

В сентябре 2023 года Станкович возглавил действующего чемпиона Венгрии «Ференцварош», фактически заменив Станислава Черчесова на посту главного тренера. С сербским тренером клуб вновь стал чемпионом страны. Он также вывел клуб в плей-офф Лиги конференций 2023/24 благодаря ничейному результату в заключительном туре группового раунда с итальянской «Фиорентиной». Однако в первом раунде команда проиграла греческому «Олимпиакосу».

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