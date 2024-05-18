Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ

До завершения чемпионата России по футболу осталось всего два тура, но интрига будет сохраняться до самого последнего матча. Уже в этом туре «Динамо» может стать чемпионом страны досрочно, а «Сочи» покинуть элитный дивизион

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Все в руках «Динамо»

Предпоследний тур начнется в субботу в Москве в 14.00 матчем «Динамо» — «Крылья Советов». Для чемпионства «бело-голубым» нужно набрать всего четыре очка в двух встречах, но уже в этот уик-энд «Динамо» может стать чемпионом страны впервые за 48 лет. Для этого нужна своя победа и осечки прямых конкурентов — «Зенита» и «Краснодара».

Как показывает практика последних недель, это вполне возможно, поскольку за последние три тура обе команды набрали по одному очку, забив на двоих один гол.

«Динамо» же выдало два драматичных матча, вырвав на последних минутах победы над «Сочи» и калининградской «Балтикой». В обоих встречах автором победных голов стал Муми Нгамале, который поразил ворота на 95-й и 99-м минутах соответственно.

В результате «Динамо» подошло к 29-му туру с двухочковым отрывом от «Зенита» и трехочковым от «Краснодара».

«Крылья Советов» не в лучшем состоянии перед матчем с лидером. В трех последних турах команда набрала одно очко. К тому же «Крылья Советов» не имеют турнирной мотивации. На данный момент команда занимает 8-е очко. В лучшем случае может завершить сезон пятой, в худшей — 11-й.

В начале недели «РБК Спорт» писал, что по прогнозам аналитической компании Opta, «Динамо» за два тура до конца РПЛ стало главным претендентом на чемпионство: шансы на победу «бело-голубых» выросли с 16,5% до 50,7%, а вероятность финишировать вторыми — 27,9%.

Одержит ли «Зенит» первую победу за месяц

«Зениту» больше не имеет права на ошибку. В четырех последних играх чемпионата команда Сергея Семака забила всего один гол и добыла одно очко. В 29-м туре петербургский клуб проведет гостевую игру против «Ахмата».

Грозненский клуб после прихода главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева проиграл дома «Балтике» с разгромным счетом 1:7, а следом одержал пять побед подряд с общим счетом 11:2. В частности, обыграл в гостях ЦСКА и «Краснодар». В отрезке с 20 апреле «Ахмат» является лучшей командой РПЛ. Благодаря этому спурту «Ахмат» обезопасил себя от вылета.

Однако букмекеры уверены в победе «Зенита», несмотря на кризис команды и хорошую форму соперника. По данным Opta шансы на чемпионство «Зенита» после 28-го тура упали с 60,4% до 29,5%, а на второе место выросли с 26,5% до 47,9%.

Потеряет ли «Краснодар» шансы на чемпионство

«Краснодар» встретится в гостях с «Сочи». Несмотря на то, что сочинцы замыкают турнирную таблицу, команда в весенней части показала, что может бороться с любым соперником. С приходом зимой на пост главного тренера Роберто Морено «Сочи» потерпел два поражения и одержал две победы в 11 играх. При этом ни разу команда не уступила на своем поле, хотя в курортный город из ведущих клубов приезжали ЦСКА и «Спартак».

«Краснодар» же всю весеннюю часть показывает невыразительную игру. В десяти матчах клуб с Кубани одержал три победы над аутсайдерами и потерпел четыре поражения.

Чтобы оставить себе хотя бы минимальные шансы перед решающим туром, «Краснодару» нужно будет в гостях обыгрывать «Сочи».

Интриги добавляет тот факт, что "Сочи" в этом матче нужна только победа. Даже ничья приговорит клуб с Черноморского побережья к Первой лиге.

.У «Краснодара» шанс на победу в чемпионате остался таким же — 19,8%, однако вероятность стать вице-чемпионами снизилась с 44,5% до 23,4%. Opta считает, что команда финиширует третьей — 48,9%.

Кто борется за выживание

Также будет интересно посмотреть за важнейшей битвой за выживание между «Уралом» и «Оренбургом». Их конкуренты за место в элите — «Нижний Новгород» и воронежский «Факел» — будут аутсайдерами в матчах против ЦСКА и «Локомотива» соответственно. Поэтому победа одной из команд фактически обеспечит ей участие в РПЛ в следующем сезоне.