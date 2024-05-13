«Полный сюрприз». Что говорят о чемпионской гонке РПЛ

«Динамо» за два тура до конца сезона возглавило турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), а шансы «Зенита» на чемпионство значительно упали. Что говорят о чемпионской гонке — в подборке «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Зенит» потерпел поражение от ЦСКА (0:1) в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), упустив лидерство чемпионата с 51-м очком. Турнирную таблицу возглавило «Динамо», набрав 53 очка после победы над «Балтикой», а «Краснодар», занимавший вторую строчку (50 очков) опустился на третье место.

По прогнозам аналитической компании Opta, «Динамо» за два тура до конца РПЛ стало главным претендентом на чемпионство: шанс победы «бело-голубых» вырос с 16,5% до 50,7%, а вероятность финишировать вторыми меньше — 27,9%.

У «Краснодара» шанс победу остался таким же — 19,8%, однако вероятность стать вице-чемпионами снизилась с 44,5% до 23,4%. Opta считает, что «черно-зеленые» завершат чемпионат на третьем месте (48,9%).

Однако больше всех пострадал «Зенит». Шансы на чемпионство петербургского клуба упали с 60,4% до 29,5%, а вероятность финишировать вторыми выросла с 26,5% до 47,9%.

Фото: аналитическая компания Opta

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Впереди еще два тура, всякое может случиться. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» могут стать чемпионами, поэтому до развязки еще надо подождать, все может измениться. Неубедительна игра в последних матчах «Краснодара» и «Зенита», команды проигрывают. Значит где-то что-то не сработало при подготовке. Это говорит о том, что у нас ровный чемпионат. Сейчас «Спартак» включился в борьбу за призовые места, ЦСКА выглядит неплохо. Пять команд в турнирной таблице идут достаточно плотно.

«Динамо» опережает «Зенит» на два очка, плюс следующий тур они играют у себя дома, что является преимуществом. Важно не растерять ту игру, которую динамовцы показывают в последних играх — дружную, агрессивную, достаточно волевую. Но для меня это был полный сюрприз, что «Динамо» по сути, не имея глубину состава, сыграет так удачно в заключительных турах чемпионата.

«Зенит» потерял игру. У них совсем не клеится коллективная игра. То, что было из фирменным знаком, — высокое мастерство, хорошая физическая подготовка, умная игра. Сейчас этого не стало, но почему этого не стало — вопрос к тренеру. Но я бы не стал использовать формулировки «Семак исчерпал себя», мы же не знаем, что происходит в клубе на самом деле. Я бы не сомневался в его тренерских качествах», — заявил Колосков «РБК Спорт».

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«У «Зенита» с ЦСКА был хороший и равный матч, который принес обострение в турнирную таблицу. В матче «Спартака» с «Краснодаром» тоже был закономерный результат — красно-белые больше мотивированы, их физические кондиции лучше. Они продолжают свою хорошую серию при новом тренере», — сказал Семин «Чемпионату».

«Краснодар» не выигрывает нужные матчи, микроэпизоды, которые позволяют побеждать. Это самое важное. У них есть все, чтобы в этом году стать чемпионами. У них хороший подбор игроков, условия, полный стадион болельщиков, но в ответственных матчах не играют на 100% своих возможностей. У них не получается сыграть через не могу. В нужный момент, когда нужно забить решающий гол, они не забивают. Наверное, это и есть проблема «Краснодара». У них самая плохая ситуация из трех команд, которые претендуют на чемпионство», — отметил он.

«Динамо» должно было побеждать в Калининграде, хотя матч сложился драматически. «Динамо» выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадежная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке. Мог представить, что они так хорошо проявят себя в этом сезоне. У них хороший подбор игроков, тренер, который нашел подход к футболистам. У Лички есть идеи, которые он доводит до игроков, а те выполняют работу. Команда в себе уверена, есть удача. У них есть все для того, чтобы стать чемпионами», — заключил Семин.

Егор Титов, бывший капитан «Спартака» и сборной России

«Если коротко, то поздравляю «Спартак» с победой, Максименко с очередным «сухарем», Умярову желаю здоровья, а «Краснодару»... Вернее Галицкому — терпения! «Спартак» не борется за золото, но «Краснодар» проиграл в этой встрече. Хотя забей в дебюте матча Кади, возможно, все сложилось и по-другому. Но счет на табло. Считаю, эта игра показала: в данный момент «Краснодар» просто не готов быть чемпионом. Может быть, я ошибаюсь. <...>. Но пока очевидно, что на решающем отрезке сезона, где надо все решать самому, увы, у «быков» это не получается. Обидно за болельщиков этой команды. Мы помним, каким ярким и великолепным был «Краснодар» 6-7 лет назад со Смоловым, Ари, Перейрой, Классоном, Мамаевым в составе. Вот та команда сейчас бы не точно не упустила шанса взять трофей.

Статистика вещь упрямая. Если не забиваешь в трех турах кряду, сложно на что-то претендовать. Правда, «Краснодар» в этом плане не одинок. Тот же «Зенит» в поединках с «Рубином», «Динамо» и «Факелом» смог отличиться лишь однажды — в Воронеже. К питерцам тоже возникают вопросы», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

Александр Канищев, бывший футболист «Зенита»

«Я не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Я считаю, что у команды есть определенный спад и доля невезения. Есть много факторов, но лучше не стоит все сразу сваливать на Семака. Безусловно, тренерская доля «вины» во всем происходящем есть, ведь надо уметь влиять на футболистов и уметь их мотивировать в таких ситуациях. Но нельзя сказать, что во всем виноват Семак.

Если раньше так не казалось, то сейчас у «Зенита» есть небольшой кризис с точки зрения отношения к игре и реализации игровых моментов. Но это не глобальная проблема, она пустячковая. В «Зените» в раз могут исправить ситуацию, собраться и повысить качество игры на уровень. Поэтому одна победа может в лучшую сторону изменить положение команды», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь «Зенита» и сборной России

«В плане борьбы за чемпионство этот сезон определенно самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/18 мы не видели такой напряженной гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».