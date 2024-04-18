 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж

Пловчиха Ефимова: не надо просто так отказываться от шанса на золото Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Юлия Ефимова заявила, что российские пловцы уже давно выступают без национального флага, но почему-то только сейчас стали «бомжами». Пловчиха считает, что в любом случае ехать на Олимпиаду надо, потому что она объединяет людей
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортсмены не должны отказываться от шанса побороться за олимпийское золото из-за политической ситуации, заявила «Матч ТВ» трехкратная призерка Игр в плавании Юлия Ефимова.

Пловчиха призналась, что ее удивляет отсутствие поддержки тех, кто хочет на Олимпиаду, куда россиян допустили только в нейтральном статусе.

«Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами», — сказала Ефимова, комментируя слова Ирины Винер о тех, кто поедет на Игры.

На аргумент об изменившейся ситуации пловчиха ответила: «Тем более надо ехать на Олимпиаду — она объединяет людей». «Олимпийские чемпионы — это навсегда, потому что это совершенно особенное достижение. И если есть шанс за него бороться, как можно отказаться так просто?» — сказала Ефимова.

Единственный российский пловец с нейтральным статусом отказался от него
Спорт
Иван Гирев

Ефимова 9 апреля заявила, что подаст заявку на нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, если улучшит свои результаты. По ее словам, к выполнению олимпийского норматива она «еще даже не начинала готовиться».

Ефимова выиграла бронзу на 200-метровке брассом на Играх в Лондоне и два серебра в Рио-де-Жанейро (100 и 200 м). На ее счету также шесть золотых медалей на чемпионатах мира и семь — на европейских первенствах.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ранее называл унизительными условия допуска на Олимпиаду для россиян.

От участия в Играх ранее отказывались двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и рекордсмен мира Климент Колесников.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание Юлия Ефимова Олимпиада-2024
Материалы по теме
Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре
Спорт
Российский пловец лишился нейтрального статуса
Спорт
Макрон объяснил разницу подходов к командам России и Израиля на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Канье Уэст стал подозреваемым в деле об избиении Общество, 20:00
ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн в апреле-июле Инвестиции, 19:54
В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны Общество, 19:46
Путин спросил у губернатора Чибиса о его состоянии после нападения Политика, 19:35
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп Политика, 19:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:26
Биткоин вырос до $64 тыс. накануне халвинга Крипто, 19:24
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Металлург» забил в концовке и выиграл первый матч финала Кубка Гагарина Спорт, 19:18
СБУ заявила о задержании поляка за подготовку покушения на Зеленского Политика, 19:11
Экспорт швейцарских часов упал из-за обвала спроса в Китае Бизнес, 19:05
Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж Спорт, 19:03
МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже Инвестиции, 18:59
Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников Политика, 18:56
Губернатор Ростовской области подвел итоги 2023 года в экономике региона Отрасли, 18:43