Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж

Пловчиха Ефимова: не надо просто так отказываться от шанса на золото Олимпиады

Юлия Ефимова заявила, что российские пловцы уже давно выступают без национального флага, но почему-то только сейчас стали «бомжами». Пловчиха считает, что в любом случае ехать на Олимпиаду надо, потому что она объединяет людей

Юлия Ефимова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спортсмены не должны отказываться от шанса побороться за олимпийское золото из-за политической ситуации, заявила «Матч ТВ» трехкратная призерка Игр в плавании Юлия Ефимова.

Пловчиха призналась, что ее удивляет отсутствие поддержки тех, кто хочет на Олимпиаду, куда россиян допустили только в нейтральном статусе.

«Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами», — сказала Ефимова, комментируя слова Ирины Винер о тех, кто поедет на Игры.

На аргумент об изменившейся ситуации пловчиха ответила: «Тем более надо ехать на Олимпиаду — она объединяет людей». «Олимпийские чемпионы — это навсегда, потому что это совершенно особенное достижение. И если есть шанс за него бороться, как можно отказаться так просто?» — сказала Ефимова.

Ефимова 9 апреля заявила, что подаст заявку на нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, если улучшит свои результаты. По ее словам, к выполнению олимпийского норматива она «еще даже не начинала готовиться».

Ефимова выиграла бронзу на 200-метровке брассом на Играх в Лондоне и два серебра в Рио-де-Жанейро (100 и 200 м). На ее счету также шесть золотых медалей на чемпионатах мира и семь — на европейских первенствах.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ранее называл унизительными условия допуска на Олимпиаду для россиян.

От участия в Играх ранее отказывались двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и рекордсмен мира Климент Колесников.