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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Единственный российский пловец с нейтральным статусом отказался от него

Российский пловец Гирев отказался от нейтрального статуса World Aquatics
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Иван Гирев запросил у World Aquatics отмену своего нейтрального статуса. Его он получил в октябре 2023 года, но не выступал на международных турнирах
Иван Гирев
Иван Гирев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский пловец Иван Гирев попросил Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус. Об этом «Матч ТВ» сообщили в World Aquatics.

«Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса», — рассказали в пресс‑службе World Aquatics.

Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта
Спорт
Фото:Alex Slitz / Getty Images

23-летний Гирев — серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем, серебряный призер ЧМ-2019 в такой же эстафете. Нейтральный статус он получил в октябре 2023 года, но не выступал на международных турнирах. Гирев был единственным из российских спортсменов в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус.

Глава российской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что действительно у Гирева изначально не было желания выступать в нейтральном статусе. «Как он оказался в этом списке? Может, из любопытства решил посмотреть, что ему пришлют — декларацию или еще что-нибудь».

Сам Гирев заявлял, что готов был ездить на соревнования в нейтральном статусе лишь в том случае, если такое решение будет «принято страной».

В сентябре прошлого года World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.

Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Глава ВФП Владимир Сальников 3 апреля заявил «Матч ТВ», что Олимпиада в Париже для российских пловцов является «перевернутой страницей». Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).

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