Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. В марте команда выиграла все три матча, а российский специалист выиграл голосование по лучшему тренеру с большим отрывом

Леонид Слуцкий (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской суперлиге, сообщила пресс-служба турнира в Weibo.

Клуб Слуцкого выиграл все три матча с общим счетом 7:0, показав лучшую статистику среди всех 16 команд чемпионата, и после шести туров занимает первое место в таблице.

Российский тренер победил в голосовании с большим отрывом — 18 членов жюри из представителей СМИ отдали ему первое место.

Слуцкий возглавил китайскую команду с начала года и в феврале взял с ним первый трофей — Суперкубок.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды.