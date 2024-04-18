Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской суперлиге, сообщила пресс-служба турнира в Weibo.
Клуб Слуцкого выиграл все три матча с общим счетом 7:0, показав лучшую статистику среди всех 16 команд чемпионата, и после шести туров занимает первое место в таблице.
Российский тренер победил в голосовании с большим отрывом — 18 членов жюри из представителей СМИ отдали ему первое место.
Слуцкий возглавил китайскую команду с начала года и в феврале взял с ним первый трофей — Суперкубок.
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды.
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