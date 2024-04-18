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Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая

Леонида Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. В марте команда выиграла все три матча, а российский специалист выиграл голосование по лучшему тренеру с большим отрывом
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в китайской суперлиге, сообщила пресс-служба турнира в Weibo.

Клуб Слуцкого выиграл все три матча с общим счетом 7:0, показав лучшую статистику среди всех 16 команд чемпионата, и после шести туров занимает первое место в таблице.

Российский тренер победил в голосовании с большим отрывом — 18 членов жюри из представителей СМИ отдали ему первое место.

Китайский клуб Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу
Спорт
Леонид Слуцкий

Слуцкий возглавил китайскую команду с начала года и в феврале взял с ним первый трофей — Суперкубок.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер) Китай
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