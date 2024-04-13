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Китайский клуб Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоанем» со счетом 1:1. Команда российского тренера до этой встречи выиграла все шесть официальных матчей в сезоне с общим счетом 13:2
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью с клубом «Бэйцзин Гоань» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата Китая.

В составе хозяев гол забил Андре (25-я минута). У гостей отличился Чжан Юйнин (5-я).

На 81-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Бэйцзина» Хэ Юпэн.

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. До этой встречи команда выиграла все шесть официальных матчей под его руководством с общим счетом 13:2.

Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
Фото:Олег Бухарев / ТАСС

В начале сезона «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 20 апреля сыграет в гостях с клубом «Наньтун Чжиюнь».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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