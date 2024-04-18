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Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку

Тренера «Рубина» Рахимова дисквалифицировали на один матч за матерную перепалку
Рашид Рахимов получил удаление в перерыве матча с «Крыльями Советов» за нецензурное оскорбление тренера соперников. В КДК отметили, что Рахимов «не рециливист» и отстранили его только на матч с «Локомотивом»
Рашид Рахимов
Рашид Рахимов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча (один — условно) и оштрафован на 50 тыс. рублей за конфликт со старшим тренером самарских «Крыльев Советов» Сергеем Булатовым. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

Рахимов получил красную карточку по ходу матча в Самаре (0:2) 14 апреля.

Тренеру установлен испытательный срок один год. Он пропустит домашний матч с «Локомотивом» в 25-м туре 20 апреля.

По словам Григорьянца, перепалка из-за одного из фолов началась еще во время первого тайма и продолжилась под трибунами.

Главного тренера клуба РПЛ удалили в перерыве матча
Спорт
Рашид Рахимов

«И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнес в адрес Булатова. <...> Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — сказал глава КДК.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань Рашид Рахимов
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