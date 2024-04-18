Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча (один — условно) и оштрафован на 50 тыс. рублей за конфликт со старшим тренером самарских «Крыльев Советов» Сергеем Булатовым. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».
Рахимов получил красную карточку по ходу матча в Самаре (0:2) 14 апреля.
Тренеру установлен испытательный срок один год. Он пропустит домашний матч с «Локомотивом» в 25-м туре 20 апреля.
По словам Григорьянца, перепалка из-за одного из фолов началась еще во время первого тайма и продолжилась под трибунами.
«И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнес в адрес Булатова. <...> Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — сказал глава КДК.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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