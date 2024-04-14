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Главного тренера клуба РПЛ удалили в перерыве матча

Тренера «Рубина» Рахимова удалили в перерыве матча с «Крыльями Советов»
Рашид Рахимов в первом тайме матча с «Крыльями Советов» получил желтую карточку, а в перерыве — красную. «Матч ТВ» пишет, что Рахимов предложил подраться старшему тренеру самарцев
Рашид Рахимов
Рашид Рахимов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов был удален в перерыве гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», сообщила пресс-служба турнира.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев, у которых на 9-й минуте отличился Юрий Горшков.

По ходу первого тайма главный арбитр Роман Галимов показал предупреждения двум игрокам «Крыльев Советов» и пяти казанским футболистам, а также Рахимову (на 30-й минуте).

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Как сообщает «Матч ТВ», в перерыве матча Рахимов предложил подраться помощнику главного тренера «Крыльев Советов» Сергею Булатову.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Рашид Рахимов
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