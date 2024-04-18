 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто

Шахматист Ян Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто
Ян Непомнящий одержал третью победу на турнире, обыграв черными фигурами индийца Видита Сантоша Гуджрати, и лидирует с семью очками
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: АГН Москва / Global Look Press )

Российский шахматист Ян Непомнящий победил черными фигурами индийца Видита Сантоша Гуджрати в партии 11-го тура турнира претендентов в Торонто.

Партия завершилась на 67-м ходу. Россиянин набрал 7 очков (три победы, 8 ничьих) и возглавил таблицу за три тура до конца.

Второе и третье места делят индиец Гукеш Доммараджу и американец Хикару Накамура (по 6,5 очка).

В 12-м туре в четверг Непомнящий сыграет белыми с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.

Непомнящий сохранил седьмое место в обновленном рейтинге FIDE
Спорт
Ян Непомнящий

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Непомнящий участвовал в двух последних матчах за мировую корону — в 2021 году уступил Магнусу Карлсену, а в 2023-м — Дин Лижэню.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
шахматы Ян Непомнящий
Материалы по теме
Путин наградил орденами главу федерации шахмат и Валентину Гунину
Спорт
Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам
Спорт
Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Как детские травмы влияют на жизнь взрослого Pro, 13:59
Названы города России с самой дорогой и дешевой коммуналкой в 2024 году Недвижимость, 13:44
Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян Политика, 13:41
Как оценить эффективность складской логистики — 6 показателей Pro, 13:39
Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции Политика, 13:35
Росздравнадзор проверит частного нейрохирурга после данных о пострадавших Общество, 13:33
Западный инвестор онлайн-казино на Украине пожаловался на вымогательство Бизнес, 13:33
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
МИД заявил об ожидании от Армении разъяснений по соглашениям с США и ЕС Политика, 13:26
Новый Булычев: каким получился фильм «Сто лет тому вперед» Life, 13:10
Как новый сервис Chat&Sign меняет бизнес-процессы российских компаний Отрасли, 13:10
L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы Спорт, 13:07
Зачем CEO Starbucks на три часа закрыл 7 тыс. кофеен по всему миру Pro, 13:06
Названы районы Москвы, где больше всего квартир с пятью и более комнатами Недвижимость, 13:04
В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре Общество, 13:00