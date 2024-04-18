Непомнящий вышел в лидеры на турнире претендентов в Торонто
Российский шахматист Ян Непомнящий победил черными фигурами индийца Видита Сантоша Гуджрати в партии 11-го тура турнира претендентов в Торонто.
Партия завершилась на 67-м ходу. Россиянин набрал 7 очков (три победы, 8 ничьих) и возглавил таблицу за три тура до конца.
Второе и третье места делят индиец Гукеш Доммараджу и американец Хикару Накамура (по 6,5 очка).
В 12-м туре в четверг Непомнящий сыграет белыми с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий участвовал в двух последних матчах за мировую корону — в 2021 году уступил Магнусу Карлсену, а в 2023-м — Дин Лижэню.
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