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Непомнящий сохранил седьмое место в обновленном рейтинге FIDE

Россиянин Ян Непомнящий сохранил седьмое место в обновленном рейтинге FIDE
Лучший из российских шахматистов Ян Непомнящий перед стартующим 4 апреля турниром претендентов занимает седьмое место, в женском рейтинге из россиянок лучшая позиция у Александры Горячкиной — третья
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: City News Moskva / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий перед турниром претендентов остался на седьмой строчке в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на сайте организации.

У Непомнящего 2758 очков. У Сергея Карякина 2750 очков и 12-е место, у Александра Грищука 2728 очков и 23-я строчка.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2830).

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Ян Непомнящий

Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2632), ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь — вторая (2559), третье место занимает россиянка Александра Горячкина (2553).

4 апреля в Торонто стартуют мужской и женский турниры претендентов — их победители получат право на титульный матч с действующими чемпионами мира Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий Магнус Карлсен
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