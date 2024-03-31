Непомнящий сохранил седьмое место в обновленном рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий перед турниром претендентов остался на седьмой строчке в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на сайте организации.
У Непомнящего 2758 очков. У Сергея Карякина 2750 очков и 12-е место, у Александра Грищука 2728 очков и 23-я строчка.
Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2830).
Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2632), ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь — вторая (2559), третье место занимает россиянка Александра Горячкина (2553).
4 апреля в Торонто стартуют мужской и женский турниры претендентов — их победители получат право на титульный матч с действующими чемпионами мира Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.
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