«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера
Хорват Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио», сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Лацио» опубликовал в соцсетях фотографию прилетевшего в Рим Тудора с шарфом клуба и комментарием «Добро пожаловать».
Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что контракт будет рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления.
12 марта стало известно, что Сарри, возглавлявший клуб с 2021 года, подал в отставку после четырех поражений подряд и вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».
В чемпионате Италии римский клуб идет на девятом месте.
Тудору 45 лет, он бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. Ранее Тудор был тренером «Сплита», ПАОКа, «Галатасарая», «Удинезе», «Вероны» и «Марселя».
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