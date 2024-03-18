 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера

Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио»
Игор Тудор прилетел в Рим для подписания контракта с «Лацио», который, по данным СМИ, будет рассчитан до конца следующего сезона с опцией продления. Клуб остался без тренера после отставки Сарри на прошлой неделе
Игор Тудор
Игор Тудор (Фото: Страница «‎Лацио» в соцсети X)

Хорват Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Лацио» опубликовал в соцсетях фотографию прилетевшего в Рим Тудора с шарфом клуба и комментарием «Добро пожаловать».

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что контракт будет рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления.

12 марта стало известно, что Сарри, возглавлявший клуб с 2021 года, подал в отставку после четырех поражений подряд и вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио»
Спорт
Маурицио Сарри

В чемпионате Италии римский клуб идет на девятом месте.

Тудору 45 лет, он бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. Ранее Тудор был тренером «Сплита», ПАОКа, «Галатасарая», «Удинезе», «Вероны» и «Марселя».

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лацио
Материалы по теме
В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке Абаскаля
Спорт
Худшая команда КХЛ отказалась продлевать контракт с главным тренером
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 17:03
«Покровский рудник» сообщил об операции по спасению шахтеров Общество, 22:31
Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных Политика, 22:09
Microsoft задумалась о переносе закрытия сервисов для компаний из России Технологии и медиа, 22:03
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах Политика, 21:55
Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России Политика, 21:49
Слуцкий фразой «главное — участие» оценил последнее место на выборах Политика, 21:43
«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера Спорт, 21:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России завели первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» Политика, 21:21
Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:07
В Москве на розовой ветке метро произошел сбой Общество, 21:04
Основатель «Группы ЛСР» избавился от контрольного пакета в компании Бизнес, 20:46
Рябков рассказал о своем самочувствии после сообщений об инфаркте Политика, 20:39
РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак» Спорт, 20:39
Биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе Крипто, 20:29