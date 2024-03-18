«Лацио» назвал замену Маурицио Сарри на посту главного тренера

Игор Тудор прилетел в Рим для подписания контракта с «Лацио», который, по данным СМИ, будет рассчитан до конца следующего сезона с опцией продления. Клуб остался без тренера после отставки Сарри на прошлой неделе

Игор Тудор (Фото: Страница «‎Лацио» в соцсети X)

Хорват Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Лацио» опубликовал в соцсетях фотографию прилетевшего в Рим Тудора с шарфом клуба и комментарием «Добро пожаловать».

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети X, что контракт будет рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления.

12 марта стало известно, что Сарри, возглавлявший клуб с 2021 года, подал в отставку после четырех поражений подряд и вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

В чемпионате Италии римский клуб идет на девятом месте.

Тудору 45 лет, он бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. Ранее Тудор был тренером «Сплита», ПАОКа, «Галатасарая», «Удинезе», «Вероны» и «Марселя».