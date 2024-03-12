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Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио»

Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио»
Римский клуб проиграл четыре матча подряд, в том числе вылетел из Лиги чемпионов. Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 года
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Лацио». Об этом сообщили журналист Фабрицио Романо и Calciomercato.

Накануне «Лацио» проиграл «Удинезе» со счетом 1:2, потерпев четвертое поражение подряд. Римляне в том числе уступили «Баварии» в Лиге чемпионов и вылетели из турнира. В таблице чемпионата Италии клуб занимает девятое место, набрав 40 очков в 28 матчах.

Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 года, его контракт действовал до 2025-го. В прошлом сезоне римский клуб занял второе место в чемпионате страны.

Сарри 65 лет, в чемпионате Италии он тренировал многие клубы, в том числе «Эмполи», «Наполи» и «Ювентус», с которым выиграл Серию А в сезоне 2019/20. Также он возглавлял «Челси» (2018–2019), победив с английской командой в Лиге Европы.

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