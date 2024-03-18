Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Зенит» сыграют в 24-м туре 13 апреля

«Динамо» сыграет с «Ростовом» 29 марта, а со «Спартаком» — 7 апреля. Лидеры сезона «Краснодар» и «Зенит» встретятся в 24-м туре 13 апреля

Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 22-го, 23-го и 24-го туров (время начала игр московское).

В РПЛ после 20 туров лидирует «Зенит», который опережает «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» — на два. 21-й тур был перенесен на другие даты из-за выборов президента России.

22-й тур

29 марта: «Динамо» — «Ростов» (19:30);

30 марта: «Крылья Советов» — «Зенит» (14:00), «Сочи» — ЦСКА (16:30), «Балтика» — «Пари НН» (17:30), «Спартак» — «Урал» (19:00);

31 марта: «Факел» — «Оренбург» (14:00), «Рубин» — «Ахмат» (16:30), «Локомотив» — «Краснодар» (19:30).

23-й тур

6 апреля: «Урал» — «Крылья Советов» (14:00), «Пари НН» — «Краснодар» (16:30), «Ростов» — «Сочи» (20:00);

7 апреля: ЦСКА — «Факел» (14:00), «Ахмат» — «Локомотив» (16:30), «Зенит» — «Балтика» (16:30), «Динамо» — «Спартак» (19:30);

8 апреля: «Оренбург» — «Рубин» (17:00).

24-й тур

13 апреля: «Сочи» — «Спартак» (14:00), «Ахмат» — «Балтика» (16:30), «Краснодар» — «Зенит» (17:00), «Локомотив» — ЦСКА (19:30);

14 апреля: «Оренбург» — «Пари НН» (12:00), «Урал» — «Динамо» (14:15), «Факел» — «Ростов» (16:45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19:00).