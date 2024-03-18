РПЛ назвала даты матчей «Краснодар» — «Зенит» и «Динамо» — «Спартак»
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 22-го, 23-го и 24-го туров (время начала игр московское).
В РПЛ после 20 туров лидирует «Зенит», который опережает «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» — на два. 21-й тур был перенесен на другие даты из-за выборов президента России.
22-й тур
29 марта: «Динамо» — «Ростов» (19:30);
30 марта: «Крылья Советов» — «Зенит» (14:00), «Сочи» — ЦСКА (16:30), «Балтика» — «Пари НН» (17:30), «Спартак» — «Урал» (19:00);
31 марта: «Факел» — «Оренбург» (14:00), «Рубин» — «Ахмат» (16:30), «Локомотив» — «Краснодар» (19:30).
23-й тур
6 апреля: «Урал» — «Крылья Советов» (14:00), «Пари НН» — «Краснодар» (16:30), «Ростов» — «Сочи» (20:00);
7 апреля: ЦСКА — «Факел» (14:00), «Ахмат» — «Локомотив» (16:30), «Зенит» — «Балтика» (16:30), «Динамо» — «Спартак» (19:30);
8 апреля: «Оренбург» — «Рубин» (17:00).
24-й тур
13 апреля: «Сочи» — «Спартак» (14:00), «Ахмат» — «Балтика» (16:30), «Краснодар» — «Зенит» (17:00), «Локомотив» — ЦСКА (19:30);
14 апреля: «Оренбург» — «Пари НН» (12:00), «Урал» — «Динамо» (14:15), «Факел» — «Ростов» (16:45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19:00).
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