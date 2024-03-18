«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 3 апреля
Пресс-служба РФС опубликовала даты следующих матчей в «пути РПЛ» и «пути регионов» Кубка России по футболу.
Первые игры полуфинала «пути РПЛ» пройдут 3 апреля:
«Балтика» — ЦСКА (18:15 мск);
«Спартак» — «Зенит» (20:30 мск).
В «пути регионов» второй этап четвертьфинала пройдет 2–4 апреля.
2 апреля: «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (17:30 мск), «Химки» — «Ростов» (20:00 мск);
3 апреля: «Урал» — «Локомотив» (16:00 мск);
4 апреля: «Ахмат» — «Оренбург» (19:30 мск).
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