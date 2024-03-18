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«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 3 апреля

Стали известны даты следующих матчей плей-офф Кубка России
Первые полуфинальные игры «пути РПЛ» пройдут 3 апреля. В «пути регионов» матчи второго четвертьфинального этапа состоятся 2–4 апреля
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Пресс-служба РФС опубликовала даты следующих матчей в «пути РПЛ» и «пути регионов» Кубка России по футболу.

Первые игры полуфинала «пути РПЛ» пройдут 3 апреля:

«Балтика» — ЦСКА (18:15 мск);

«Спартак» — «Зенит» (20:30 мск).

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Фото:Михаил Шапаев / rfs.ru

В «пути регионов» второй этап четвертьфинала пройдет 2–4 апреля.

2 апреля: «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (17:30 мск), «Химки» — «Ростов» (20:00 мск);

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3 апреля: «Урал» — «Локомотив» (16:00 мск);

4 апреля: «Ахмат» — «Оренбург» (19:30 мск).

Фото: Телеграм-канал Кубка России
Фото: Телеграм-канал Кубка России

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