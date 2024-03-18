В сборной Сербии рассказали о заменах в составе на матч с Россией
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не сыграет против сборной России из-за травмы, сообщила пресс-служба Футбольного союза Сербии в соцсети X.
Главный тренер сербской команды заявил, что на матчи с россиянами и киприотами не поедут Алекса Терзич («РБ Зальцбург») и Матия Настасич («Мальорка»): первый из-за проблем со здоровьем, второй по личным причинам.
Вместо них к сборной присоединились защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович и футболист «Спартака» Срджан Бабич.
Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
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