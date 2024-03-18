Нападающий «Ювентуса» Влахович не сыграет за сборную Сербии против России

В сборной Сербии рассказали о заменах в составе на матч с Россией

У Душана Влаховича и Алексы Терзича травмы, Матия Настасич не выступит за сербскую команду по личным причинам. Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве

Душан Влахович (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не сыграет против сборной России из-за травмы, сообщила пресс-служба Футбольного союза Сербии в соцсети X.

Главный тренер сербской команды заявил, что на матчи с россиянами и киприотами не поедут Алекса Терзич («РБ Зальцбург») и Матия Настасич («Мальорка»): первый из-за проблем со здоровьем, второй по личным причинам.

Вместо них к сборной присоединились защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович и футболист «Спартака» Срджан Бабич.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

25 марта команда Валерия Карпина проведет игру с Парагваем.