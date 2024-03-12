Голкипера Юрия Лодыгина вызвали в сборную России по футболу впервые с 2016 года

В сборную России впервые за восемь лет вызвали голкипера Лодыгина

Юрий Лодыгин из греческого «Панатинаикоса» был запасным голкипером на Евро-2016, но с тех пор не вызывался в национальную команду. На его счету 11 матчей за сборную

Юрий Лодыгин (Фото: rfs.ru)

Тренерский штаб сборной России решил вызвать еще одного вратаря на мартовские товарищеские матчи. Это Юрий Лодыгин из греческого «Панатинаикоса», сообщается на сайте РФС.

В изначальном списке были Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.

«В отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов с Лодыгиным в сборной мы еще не работали, и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — сказал Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России.

Лодыгину 33 года, на его счету 11 матчей в составе национальной команды. После чемпионата Европы 2016 года в сборную России он не вызывался.