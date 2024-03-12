В сборную России впервые за восемь лет вызвали голкипера Лодыгина
Тренерский штаб сборной России решил вызвать еще одного вратаря на мартовские товарищеские матчи. Это Юрий Лодыгин из греческого «Панатинаикоса», сообщается на сайте РФС.
В изначальном списке были Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах») и Александр Максименко («Спартак»).
21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с сербами, а 25 марта — с парагвайцами. Обе игры пройдут в Москве.
«В отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов с Лодыгиным в сборной мы еще не работали, и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — сказал Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России.
Лодыгину 33 года, на его счету 11 матчей в составе национальной команды. После чемпионата Европы 2016 года в сборную России он не вызывался.
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