Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде

Китайский сноубордист Су Имин победил в слоупстайле на Олимпиаде

Тройку призеров составили китаец Су Имин, японец Тайга Хасэгава и американец Джейк Кантер

Су Имин (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Китаец Су Имин выиграл соревнования сноубордистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии с результатом 82,41 балла, который он показал еще в первой попытке из трех.

Второе место занял японец Тайга Хасэгава (82,13), бронзу взял американец Джейк Кантер (79,36).

Су Имин стал двукратным олимпийским чемпионом — в 2022-м он победил в биг-эйре. В этой же дисциплине он ранее взял бронзу на Играх в Италии.

В слоупстайле сноубордисты выполняют трюки на трассе с препятствиями в виде трамплинов, перил, пирамид, рамп и других элементов. В выступлении спортсменов оцениваются качество, амплитуда и оригинальность трюков.