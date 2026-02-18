Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде
Китаец Су Имин выиграл соревнования сноубордистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии с результатом 82,41 балла, который он показал еще в первой попытке из трех.
Второе место занял японец Тайга Хасэгава (82,13), бронзу взял американец Джейк Кантер (79,36).
Су Имин стал двукратным олимпийским чемпионом — в 2022-м он победил в биг-эйре. В этой же дисциплине он ранее взял бронзу на Играх в Италии.
В слоупстайле сноубордисты выполняют трюки на трассе с препятствиями в виде трамплинов, перил, пирамид, рамп и других элементов. В выступлении спортсменов оцениваются качество, амплитуда и оригинальность трюков.
