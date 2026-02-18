 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Китайский сноубордист победил в слоупстайле на Олимпиаде

Китайский сноубордист Су Имин победил в слоупстайле на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Тройку призеров составили китаец Су Имин, японец Тайга Хасэгава и американец Джейк Кантер
Су Имин
Су Имин (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Китаец Су Имин выиграл соревнования сноубордистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии с результатом 82,41 балла, который он показал еще в первой попытке из трех.

Второе место занял японец Тайга Хасэгава (82,13), бронзу взял американец Джейк Кантер (79,36).

Су Имин стал двукратным олимпийским чемпионом — в 2022-м он победил в биг-эйре. В этой же дисциплине он ранее взял бронзу на Играх в Италии.

Петросян не заявила четверные прыжки. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Аделия Петросян

В слоупстайле сноубордисты выполняют трюки на трассе с препятствиями в виде трамплинов, перил, пирамид, рамп и других элементов. В выступлении спортсменов оцениваются качество, амплитуда и оригинальность трюков.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сноуборд Олимпиада-2026
