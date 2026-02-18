 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян не заявила четверные прыжки. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпиаде 18 февраля будет разыграно девять комплектов наград и определятся полуфиналисты хоккейного турнира у мужчин. Россияне в соревнованиях в среду не участвуют. О происходящем на Олимпиаде — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Главные новости:

  • Аделия Петросян не заявила сложные прыжки на произвольную программу
  • Французский хоккеист предстанет перед судом

12:50. Во время квалификации женского командного спринта на трассе появилась крупная собака, которая пробежала с лыжницами до финишной линии, а потом ушла из зоны проведения соревнований.

12:40. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян начнет выступление в произвольной программе фигуристок 20 февраля в сильнейшей разминке в 00:16 мск, пишет «Матч ТВ».

Как следует из опубликованного на сайте Игр старт-листа, на второй прокат Петросян не заявила самые сложные элементы (ультра-си — тройной аксель и четверной тулуп).

Она планирует исполнить тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

В короткой программе Петросян показала пятый результат (72,89 балла), также отказавшись от тройного акселя.

12:40. Защитник сборной Франции по хоккею Пьер Кринон в мае предстанет перед судом за удар по лицу соперника в матче Национальной лиги, пишет Le Parisien. Кринон во время игры за «Гренобль» в ноябре ударил вратаря «Анже» Мэттью О'Коннора, после чего тот выбыл на три дня.

15 февраля Кринон подрался в матче Олимпиады с канадцем Томом Уилсоном (одноклубник Александра Овечкина в «Вашингтоне») и заработал удаление до конца матча. Французы не вышли в четвертьфинал, проиграв накануне немцам (1:5).

12:20. Саночница Дарья Олесик, показавшая на Играх 13-й результат, призналась, что ей было грустно уезжать из Олимпийской деревни. «Хотелось еще побыть там, пожить. Хотелось потренироваться», — сказала Олесик ТАСС и отметила, что в другой раз ей хочется достичь серьезных результатов на Олимпиаде.

12:00. Российская лыжница Дарья Непряева заявила ТАСС, что их с Савелием Коростелевым на Олимпиаде регулярно проверяют на допинг ранним утром, но это «обычная история».

«Видела в TikTok видео, которые, по всей видимости, делают подростки, о том, что все против нас, о том, что у него [Петра Гуменника] взяли в 7 утра. К нам тоже уже несколько раз приходили в 7 утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром. И приходили в день отдыха. Это нормально», — сказала Непряева.

В каких видах будут разыграны медали 18 февраля

  • 13:20. Сноуборд. Слоупстай. Мужчины.
  • 13:45. Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины.
  • 14:15. Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины.
  • 15:00. Фристайл. Акробатика. Женщины.
  • 15:30. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. Вторая попытка.
  • 16:30. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины.
  • 16:45. Биатлон. Эстафета 4х6 км. Женщины.
  • 23:00. Шорт-трек. Эстафета. Женщины.
  • 23:32. Шорт-трек. 500 м. Мужчины.

Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 фигурное катание лыжи санный спорт Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
«Занижают оценки». Как оценили дебют Петросян на Олимпиаде
Спорт
Определились все пары 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде
Спорт
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад
Спорт
