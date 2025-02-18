Джокович проиграл в Дохе первый матч после восстановления от травмы

Сербский теннисист впервые в карьере уступил итальянцу Маттео Берреттини, который занимает 35-е место в мировом рейтинге

Новак Джокович (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.

В первом матче 37-летний Джокович, посеянный на турнире под третьим номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (4:7), 2:6.

Джокович провел первый матч в одиночном разряде с конца января, когда он из-за травмы бедра снялся с полуфинального матча Australian Open.

Берреттини впервые в карьере обыграл Джоковича, до этого он уступил ему четыре матча.

Следующим соперником Берреттини станет голландец Таллон Грикспор.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.