Джокович проиграл в Дохе первый матч после восстановления от травмы
Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.
В первом матче 37-летний Джокович, посеянный на турнире под третьим номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (4:7), 2:6.
Джокович провел первый матч в одиночном разряде с конца января, когда он из-за травмы бедра снялся с полуфинального матча Australian Open.
Берреттини впервые в карьере обыграл Джоковича, до этого он уступил ему четыре матча.
Следующим соперником Берреттини станет голландец Таллон Грикспор.
Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.
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