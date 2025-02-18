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Медведев одержал волевую победу над Хачановым на старте турнира в Дохе

Первая ракетка России обыграл соотечественника со счетом 4:6, 7:5, 6:3
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: William Cannarella / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.

В первом матче 29-летний Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, победил соотечественника Карена Хачанова, 21-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

В личных встречах у них счет стал 6:2 в пользу Медведева.

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Следующим соперником Медведева станет бельгиец Зизу Бергс (58-й номер рейтинга ATP).

Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.

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теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов
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Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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