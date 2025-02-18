Медведев одержал волевую победу над Хачановым на старте турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.
В первом матче 29-летний Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, победил соотечественника Карена Хачанова, 21-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:3.
В личных встречах у них счет стал 6:2 в пользу Медведева.
Следующим соперником Медведева станет бельгиец Зизу Бергс (58-й номер рейтинга ATP).
Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.
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