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Заменивший Синнера россиянин проиграл на старте турнира в Дохе

Заменивший Синнера россиянин Сафиуллин проиграл на старте турнира ATP в Дохе
Роман Сафиуллин в двух сетах уступил австралийцу Алексу де Минауру. В основной сетке россиянин оказался после дисквалификации за допинг первой ракетки мира Янника Синнера
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.

В первом матче 27-летний россиянин уступил австралийцу Алексу де Минауру, шестой ракетке мира, со счетом 1:6, 5:7.

Следующим соперником австралийца будет голландец Ботик ван де Зандсхулп.

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Янник Синнер

Сафиуллин, 70-й номер рейтинга ATP, попал в основную сетку благодаря трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за допинг.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Роман Сафиуллин Янник Синнер
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