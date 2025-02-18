Заменивший Синнера россиянин проиграл на старте турнира в Дохе
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.
В первом матче 27-летний россиянин уступил австралийцу Алексу де Минауру, шестой ракетке мира, со счетом 1:6, 5:7.
Следующим соперником австралийца будет голландец Ботик ван де Зандсхулп.
Сафиуллин, 70-й номер рейтинга ATP, попал в основную сетку благодаря трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за допинг.
Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.
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