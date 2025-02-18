Заменивший Синнера россиянин Сафиуллин проиграл на старте турнира ATP в Дохе

Заменивший Синнера россиянин проиграл на старте турнира в Дохе

Роман Сафиуллин в двух сетах уступил австралийцу Алексу де Минауру. В основной сетке россиянин оказался после дисквалификации за допинг первой ракетки мира Янника Синнера

Роман Сафиуллин (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.

В первом матче 27-летний россиянин уступил австралийцу Алексу де Минауру, шестой ракетке мира, со счетом 1:6, 5:7.

Следующим соперником австралийца будет голландец Ботик ван де Зандсхулп.

Сафиуллин, 70-й номер рейтинга ATP, попал в основную сетку благодаря трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за допинг.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.