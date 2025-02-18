Клуб Слуцкого прервал серию поражений в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» победил в заключительном туре группового этапа «Виссел Кобе». Выход клуба в 1/8 финала будет зависеть от результатов матчей «Шаньдуна» и «Шанхай Порта»

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» дома обыграли японский «Виссел Кобе» со счетом 4:2 в матче заключительного, восьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».

Хет-трик сделал бразилец Сауло Минейро (1, 48 и 70-я минуты). Третий гол он забил с пенальти. Также отличился Шиничи Чань (45). У гостей мячи на счету Ниины Томинаги (88) и Харуи Идэ (90).

На 7-й минуте красную карточку получил голкипер «Виссел Кобе» Пауэлл Обинна Оби.

«Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, прервал серию из трех поражений и набрал 10 очков.

Сейчас команда Слуцкого занимает седьмое место (топ-8 выходит в плей-офф) в турнирной таблице, ее еще могут обойти «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», которые свои матчи проведут 19 февраля.

В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. В начале февраля команда снова завоевала Суперкубок.