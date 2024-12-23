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Слуцкий рассказал, сколько еще планирует работать в китайском клубе

Слуцкий: контракт с «Шанхай Шэньхуа» действует еще год, надеюсь его доработать
Российский тренер работает в «Шанхай Шэньхуа» с января, его контракт рассчитан еще на один год
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что надеется еще год проработать в «Шанхай Шэньхуа».

Слуцкий возглавляет шанхайскй клуб с начала 2024 года, он живет в Китае в отеле.

По словам Слуцкого, обычно у тренеров спрашивают, привезут ли они семью, чтобы понять, надолго ли они останутся. Но в его случае это не показатель, поскольку «сын взрослый, ему тут делать нечего, а мама уже в возрасте».

«Но контракт у меня еще действует год. Надеюсь, что этот контракт я точно отработаю», — сказал тренер.

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В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате.

Слуцкий на протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и другие клубы.

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Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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