Один из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ Никита Бояркин порвал «кресты»

Один из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ порвал «кресты»

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок из-за травмы колена

Никита Бояркин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкиперу астанинского «Барыса» Никите Бояркину диагностировали серьезную травму колена. Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.

«Бояркин выбыл на длительный срок. В матче с «Ладой» Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 15 февраля и завершилась победой «Лады» со счетом 4:2. В начале второго периода в попытке отбить бросок нападающего тольяттинской команды Андрея Алтыбармакяна Бояркин неудачно упал, воткнулся коньком в штангу, схватился за колено и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с площадки на носилках.

Бояркин в 37 матчах нынешнего сезона три раза сыграл «на ноль», пропускал в среднем 2,45 шайбы и отражал 92,4% бросков (восьмой показатель в лиге). Голкипер принимал участие в недавнем Матче звезд КХЛ.