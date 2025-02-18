Один из лучших голкиперов нынешнего сезона КХЛ порвал «кресты»
Голкиперу астанинского «Барыса» Никите Бояркину диагностировали серьезную травму колена. Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
«Бояркин выбыл на длительный срок. В матче с «Ладой» Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава», — говорится в сообщении.
Встреча состоялась 15 февраля и завершилась победой «Лады» со счетом 4:2. В начале второго периода в попытке отбить бросок нападающего тольяттинской команды Андрея Алтыбармакяна Бояркин неудачно упал, воткнулся коньком в штангу, схватился за колено и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с площадки на носилках.
Бояркин в 37 матчах нынешнего сезона три раза сыграл «на ноль», пропускал в среднем 2,45 шайбы и отражал 92,4% бросков (восьмой показатель в лиге). Голкипер принимал участие в недавнем Матче звезд КХЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите за переговорами России и США в Telegram
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской