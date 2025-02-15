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Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмы

Вратаря клуба КХЛ «Барыс» Бояркина увезли со льда на носилках из-за травмы
Голкипер «Барыса» Никита Бояркин в попытке отбить бросок неудачно упал, схватился за колено и не смог самостоятельно подняться
Никита Бояркин
Никита Бояркин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь астанинского «Барыса» Никита Бояркин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинского «Лады».

Инцидент произошел в начале второго периода. В попытке отбить бросок нападающего тольяттинской команды Андрея Алтыбармакяна Бояркин неудачно упал, схватился за колено и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с площадки на носилках.

«Барыс» в итоге уступил «Ладе» со счетом 2:4.

Бояркин в 37 матчах нынешнего сезона три раза сыграл «на ноль», пропускал в среднем 2,45 шайбы и отражал 92,4% бросков. Голкипер принимал участие в недавнем Матче звезд КХЛ.

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