Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмы
Вратарь астанинского «Барыса» Никита Бояркин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинского «Лады».
Инцидент произошел в начале второго периода. В попытке отбить бросок нападающего тольяттинской команды Андрея Алтыбармакяна Бояркин неудачно упал, схватился за колено и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с площадки на носилках.
«Барыс» в итоге уступил «Ладе» со счетом 2:4.
Бояркин в 37 матчах нынешнего сезона три раза сыграл «на ноль», пропускал в среднем 2,45 шайбы и отражал 92,4% бросков. Голкипер принимал участие в недавнем Матче звезд КХЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки