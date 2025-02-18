Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех наций
Сборная Канады по хоккею победила команду Финляндии в матче Турнира четырех наций и вышла в финал, где сыграет с американцами.
Матч в Бостоне завершился со счетом 5:3.
Финал турнира пройдет в ночь на 21 февраля по московскому времени в Бостоне.
Команда США ранее обыграла Канаду со счетом 3:1. Это было первое поражение канадцев с Сидни Кросби в составе с 2010 года.
В чемпионате НХЛ на время турнира сделали паузу.
Изначально НХЛ планировала провести в 2024 году Кубок мира, но из-за отказа ряда европейских сборных играть против россиян, отстраненных международной федерацией (IIHF), было решено провести соревнование с участием четырех команд в 2025-м.
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