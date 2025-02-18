 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех наций

Канадские хоккеисты сыграют с американцами в финале Турнира четырех наций
Матч завершился со счетом 5:3. Канадцам для выхода в финал нужно было победить финнов в основное время
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Сборная Канады по хоккею победила команду Финляндии в матче Турнира четырех наций и вышла в финал, где сыграет с американцами.

Матч в Бостоне завершился со счетом 5:3.

Финал турнира пройдет в ночь на 21 февраля по московскому времени в Бостоне.

Сборная США прервала 15-летнюю серию побед Канады с Кросби в составе
Спорт
Сидни Кросби (справа)

Команда США ранее обыграла Канаду со счетом 3:1. Это было первое поражение канадцев с Сидни Кросби в составе с 2010 года.

В чемпионате НХЛ на время турнира сделали паузу.

Изначально НХЛ планировала провести в 2024 году Кубок мира, но из-за отказа ряда европейских сборных играть против россиян, отстраненных международной федерацией (IIHF), было решено провести соревнование с участием четырех команд в 2025-м. 

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ сборная Канады
Материалы по теме
Овечкин оценил свои шансы провести 1500 игр в регулярных чемпионатах НХЛ
Спорт
В НХЛ не исключили участие россиян на Кубке мира в 2028 году
Спорт
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в Майами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Польский премьер назвал экстренный саммит лидеров ЕС «лишь прелюдией»Политика, 00:19
Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за границейПолитика, 00:16
Аналитики выявили десятки тысяч смартфонов россиян с вредоносным ПОТехнологии и медиа, 00:07
Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех нацийСпорт, 00:06
Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое годаСпорт, 00:01
Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитамФинансы, 00:01
ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛЭкономика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Киева сообщил о работе ПВОПолитика, 17 фев, 23:53
Захарова назвала шутку Лаврова про Гренландию «троллингом» лидеров ЕСПолитика, 17 фев, 23:46
Самолет Delta Airlines перевернулся вверх дном аэропорту Торонто. ВидеоОбщество, 17 фев, 23:38
В аэропорту Торонто пассажирский лайнер перевернулся вверх дномОбщество, 17 фев, 23:17
Спецпосланник Трампа пообещал не навязывать Украине мирПолитика, 17 фев, 23:16
Зеленский прибыл в ТурциюПолитика, 17 фев, 23:07
Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности в Азовском мореПолитика, 17 фев, 23:05