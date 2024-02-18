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Александр Кокорин забил самый быстрый гол в чемпионате Кипра

Александр Кокорин за 12 секунд забил самый быстрый гол в чемпионате Кипра
«Арис» в 26-м туре чемпионата Кипра принимает АЕЛ и уже в первом тайме забил четыре мяча. Первые два на счету Александра Кокорина, который открыл счет на 12-й секунде
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: Телеграм-канал ФК «‎Арис» (Лимасол))

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата Кипра с АЕЛом.

«Арис» принимает соперников на своем поле в 26-м туре.

Первый мяч Кокорин отправил в ворота спустя 12 секунд. Пресс-служба «Ариса» назвала гол самым быстрым в истории турнира. В 2017 году бенинский нападающий АПОЭЛа Микаэль Поте забил «Анортосису» на 13-й секунде.

На 6-й минуте Кокорин забил второй гол, на 9-й минуте бразилец Кажу сделал счет 3:0, а на 31-й Яла Гомис забил гостям четвертый мяч.

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Спорт
Александр Кокорин

Кокорин играет за «Арис» второй сезон на правах аренды из «Фиорентины» — в прошлом сезоне он помог команде впервые стать чемпионом, а сам был признан лучшим игроком турнира.

«Арис» идет вторым в турнирной таблице, уступая АПОЭЛу.

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Анна Сатдинова
Футбол Александр Кокорин
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