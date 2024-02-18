Александр Кокорин забил самый быстрый гол в чемпионате Кипра
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата Кипра с АЕЛом.
«Арис» принимает соперников на своем поле в 26-м туре.
Первый мяч Кокорин отправил в ворота спустя 12 секунд. Пресс-служба «Ариса» назвала гол самым быстрым в истории турнира. В 2017 году бенинский нападающий АПОЭЛа Микаэль Поте забил «Анортосису» на 13-й секунде.
На 6-й минуте Кокорин забил второй гол, на 9-й минуте бразилец Кажу сделал счет 3:0, а на 31-й Яла Гомис забил гостям четвертый мяч.
Кокорин играет за «Арис» второй сезон на правах аренды из «Фиорентины» — в прошлом сезоне он помог команде впервые стать чемпионом, а сам был признан лучшим игроком турнира.
«Арис» идет вторым в турнирной таблице, уступая АПОЭЛу.
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