Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года

Нападающий «Ариса» получил эту награду по версии Союза спортивных журналистов Кипра

Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Ариса».

Кроме того, «Арис» на церемонии вручения наград EAK получил приз как лучшая команда года, а в символическую сборную вошли четыре игрока клуба — Вана Алвес, Кажу, Кароль Струски и Кокорин.

Кокорин в прошлом сезоне был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. В сентябре 2023-го итальянская «Фиорентина» снова отдала россиянина в аренду «Арису».

В прошлом сезоне Кокорин в 30 матчах забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне 32-летний форвард выступает не столь удачно: 22 матча, пять голов и два ассиста.

«Арис» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка АПОЭЛу.