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Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года

Александра Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года
Нападающий «Ариса» получил эту награду по версии Союза спортивных журналистов Кипра
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Ариса».

Кроме того, «Арис» на церемонии вручения наград EAK получил приз как лучшая команда года, а в символическую сборную вошли четыре игрока клуба — Вана Алвес, Кажу, Кароль Струски и Кокорин.

Кокорин в прошлом сезоне был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. В сентябре 2023-го итальянская «Фиорентина» снова отдала россиянина в аренду «Арису».

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Александр Кокорин

В прошлом сезоне Кокорин в 30 матчах забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне 32-летний форвард выступает не столь удачно: 22 матча, пять голов и два ассиста.

«Арис» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка АПОЭЛу.

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Футбол Кипр Александр Кокорин
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