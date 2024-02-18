Российский борец Абасгаджи Магомедов стал двукратным чемпионом Европы
Вольник Абасгаджи Магомедов принес России третье золото на чемпионате Европе в Бухаресте, победив в весовой категории до 61 кг.
В финальной схватке Магомедов победил представителя Албании Зелимхана Абакарова, который до 2021 года выступал за Россию.
Бронзовые медали завоевали Нураддин Новрузов (Азербайджан) и Межлум Межлумян (Армения).
Еще один россиянин — Имам Ганишов взял бронзу в категории до 74 кг — изначально этот борец не готовился к чемпионату Европы, но его включили в команду из-за наличия визы.
Всего на турнире в Бухаресте россияне выиграли три золотые медали: вольник Ахмед Усманов стал победителем в весовой категории до 79 кг, а борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал чемпионом в весе до 130 кг.
Турнир в Бухаресте из-за проблем с визами и допуском пропустили олимпийские чемпионы Муса Евлоев, Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев.
Магомедов побеждал на чемпионатах мира и Европы в 2021 году, является вице-чемпионом мира 2023 года.
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