Российский борец Абасгаджи Магомедов стал двукратным чемпионом Европы

В финальной схватке весовой категории до 61 кг Магомедов победил Зелимхана Абакарова, выступающего за Албанию

Абасгаджи Магомедов (Фото: Andrzej Lange / EPA / ТАСС )

Вольник Абасгаджи Магомедов принес России третье золото на чемпионате Европе в Бухаресте, победив в весовой категории до 61 кг.

В финальной схватке Магомедов победил представителя Албании Зелимхана Абакарова, который до 2021 года выступал за Россию.

Бронзовые медали завоевали Нураддин Новрузов (Азербайджан) и Межлум Межлумян (Армения).

Еще один россиянин — Имам Ганишов взял бронзу в категории до 74 кг — изначально этот борец не готовился к чемпионату Европы, но его включили в команду из-за наличия визы.

Всего на турнире в Бухаресте россияне выиграли три золотые медали: вольник Ахмед Усманов стал победителем в весовой категории до 79 кг, а борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал чемпионом в весе до 130 кг.

Турнир в Бухаресте из-за проблем с визами и допуском пропустили олимпийские чемпионы Муса Евлоев, Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев.

Магомедов побеждал на чемпионатах мира и Европы в 2021 году, является вице-чемпионом мира 2023 года.