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Тарасова оценила победу ученицы Тутберидзе Петросян на Спартакиаде

Татьяна Тарасова назвала ожидаемой победу Аделии Петросян на Спартакиаде
Заслуженный тренер СССР заявила, что победа Аделии Петросян в Магнитогорске была ожидаемой, ведь у нее самая сильная прыжковая программа
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает ожидаемой победу Аделии Петросян на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом она заявила «Чемпионату».

«Для меня было ожидаемо, что Петросян победит. Так не прыгает никто! Она сегодня старалась прыгнуть четверной флип, это немыслимое дело. Сделала даже два четвертных тулупа. Остальная программа была чистая», — сказала Тарасова.

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Аделия Петросян

Сама ученица Этери Тутберидзе не удовлетворена победой из-за своего падения на четверном флипе. «Усталость есть, удовлетворения нет. На прошлом финале Гран-при была больше довольна. Надо понять, что не так с четверным флипом, я была в нем уверена», — цитирует Петросян «РИА Новости».

16-летняя Петросян, действующая чемпионка России, стала победительницей Спартакиады с большим преимуществом. Она набрала 252,97 балла. Второе место заняла Анна Фролова (225,98), третье — Ксения Синицына (224,65).

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Аделия Петросян Спартакиада
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