Российская сенсация Australian Open победила на старте турнира в Дубае

Анна Калинская разгромила австралийку Сторм Хантер, отдав ей всего три гейма. В следующем матче россиянка сыграет против Онс Жабер из Туниса, шестой ракетки мира

Анна Калинская (Фото: IMAGO / Paul Zimmer / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом матче 25-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла австралийку Сторм Хантер, 126-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

В следующем матче Калинская сыграет против Онс Жабер из Туниса (шестой номер рейтинга WTA).

Калинская сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Ранее в этом году она стала одной из сенсаций на Australian Open, где впервые в карьере дошла до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.