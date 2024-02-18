Мирра Андреева проиграла американке Стернс на старте турнира WTA в Дубае

Мирра Андреева проиграла на старте крупного турнира WTA в Дубае

Российская теннисистка, которая в 16 лет занимает 33-е место в рейтинге WTA, в трех сетах уступила американке Пейтон Стернс

Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом матче 16-летняя россиянка уступила американке Пейтон Стернс, 65-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:2, 1:6.

В следующем матче Стернс сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (восьмой номер рейтинга WTA).

Андреева — самая успешная молодая теннисистка России, на данный момент она занимает 33-ю строчку в мировом рейтинге. Мирра провела первый матч после Australian Open, где дошла до 1/8 финала.

В первом круге также проиграла еще одна россиянка. Екатерина Александрова, посеянная под 14-м номером, уступила польке Магдалене Френх, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:7 (2:7), 3:6.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.