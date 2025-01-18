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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам среди пар
Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Третье место разделили сразу две пары — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Дарья Андреева/Александр Акимов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграла чемпионат России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фигуристы набрали 75,28 балла.

Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (65,30). Бронзовые медали получили сразу две пары — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (42,10), а также Дарья Андреева и Александр Акимов (37,05).

Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкам
Спорт
Аделия Петросян

Мишина и Галлямов на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном и командном турнирах. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России.

Ранее в мужском личном турнире победу одержал Николай Угожаев, Аделия Петросян стала лучшей в женском. В воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Осокина и Грицаенко, а также команда Дмитрия Козловского.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анастасия Мишина Александр Галлямов
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