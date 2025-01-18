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Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкам

Второе место заняла Софья Муравьева, третьей стала Анна Фролова
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

17-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 119,38 балла.

Второе место заняла подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева (111,81), третьей стала Анна Фролова (110,54), занимающаяся у Евгения Рукавицына.

Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам
Спорт
Николай Угожаев

Петросян в нынешнем сезоне выиграла чемпионат России (второй год подряд) и два этапа Гран-при.

Ранее в личном турнире у мужчин победу одержал Николай Угожаев. Позднее в субботу пройдут соревнования у спортивных пар, в воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а также команда Дмитрия Козловского.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Аделия Петросян Этери Тутберидзе Софья Муравьева Анна Фролова
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