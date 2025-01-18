Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам

Второе место занял Владислав Дикиджи, третье — Марк Кондратюк

Николай Угожаев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Фигурист Николай Угожаев стал победителем чемпионата России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

18-летний Угожаев набрал 211,48 балла.

Второе место занял действующий чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи (206,34), третьим стал бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк (204,69).

Угожаев тренируется в Санкт-Петербурге в клубе фигурного катания Тамары Москвиной. На последнем чемпионате России он занял 14-е место.

Позднее в субботу пройдут соревнования у женщин и спортивных пар, в воскресенье состоится командный турнир. За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн руб.

В прошлом году чемпионат России по прыжкам выиграли Арсений Федотов, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также команда Дмитрия Козловского.