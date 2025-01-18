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Большунов после болезни завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион впервые в нынешнем сезоне попал на подиум в спринтерских гонках
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

В финальном забеге Большунов уступил 0,54 секунды победителю Александру Терентьеву. Второе место занял Ермил Вокуев (отставание 0,14 секунды).

Для Большунова это первая награда в спринтерских гонках в нынешнем сезоне.

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Александр Большунов

В начале января Большунов из-за болезни пропустил лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов». Также он пропустил первый старт в Казани — гонку свободным стилем на 15 км.

Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.

У женщин в Казани спринт выиграла Анастасия Фалеева, второй стала Наталья Терентьева (Непряева), третьей — Алена Баранова.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
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