Большунов после болезни завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал бронзу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
В финальном забеге Большунов уступил 0,54 секунды победителю Александру Терентьеву. Второе место занял Ермил Вокуев (отставание 0,14 секунды).
Для Большунова это первая награда в спринтерских гонках в нынешнем сезоне.
В начале января Большунов из-за болезни пропустил лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов». Также он пропустил первый старт в Казани — гонку свободным стилем на 15 км.
Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.
У женщин в Казани спринт выиграла Анастасия Фалеева, второй стала Наталья Терентьева (Непряева), третьей — Алена Баранова.
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