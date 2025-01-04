Большунов из-за болезни снялся с лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» в Рязани из-за болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин.
«Александр до последнего думал. С утра сообщил, что есть определенное недомогание. Так что он не примет участия в гонке», — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в эфире «Матч ТВ».
Гонка, в которой выступят представители лыж и биатлона, состоится 4–5 января. Она проводится в формате смешанной эстафеты. В первый день состоится квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды. Во второй день будет определен победитель.
Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.
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