Большунов из-за болезни снялся с лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов»

На соревнованиях в Рязани, в которых выступят представители лыж и биатлона, его заменит Егор Митрошин

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выступит в «Гонке чемпионов» в Рязани из-за болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин.

«Александр до последнего думал. С утра сообщил, что есть определенное недомогание. Так что он не примет участия в гонке», — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Гонка, в которой выступят представители лыж и биатлона, состоится 4–5 января. Она проводится в формате смешанной эстафеты. В первый день состоится квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды. Во второй день будет определен победитель.

Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.