Большунов из-за болезни пропустит первый старт на этапе КР в Казани

Гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем пройдет 16 января

Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит гонку свободным стилем на 15 км на пятом этапе Кубка России в Казани из-за болезни. Лыжника нет в стартовом протоколе соревнований, которые пройдут 16 января.

Отец Большунова рассказал «Матч ТВ» о проблемах сына. «Дела со здоровьем Саши такие, что только что‑то становится лучше — так опять возникают какие‑то проблемы. Пока полного выздоровления нет. В этом сезоне чуть выздоравливает, потом опять двадцать пять», — сообщил Александр Большунов-старший.

В начале января Большунов из-за болезни пропустил лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов».

Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В прошлом сезоне он выиграл большинство гонок, в которых стартовал.