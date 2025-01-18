Украинка победила четвертую ракетку мира на Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 30-летняя Свитолина, посеянная на турнире под 28-м номером, обыграла итальянку Джасмин Паолини, четвертую ракетку мира, со счетом 2:6, 6:4, 6:0.
В 1/8 финала Свитолина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (75-й номер рейтинга WTA).
Свитолина занимает 27-е место в мировом рейтинге, на ее счету 17 титулов WTA. На Australian Open она дважды доходила до 1/4 финала (2018, 2019).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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